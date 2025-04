وزير بريطاني يطالب إسرائيل بالتحقيق في استهداف عمال الإغاثة بغزة- (تدوينة)

لندن: دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، السبت، إسرائيل للتحقيق في جميع الهجمات التي استهدفت بها عمال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور له على “إكس”، عقب اعتراف إسرائيل بقصف دار ضيافة تابعة للأمم المتحدة بغزة، في 19 مارس/ آذار الماضي.

وأكد فالكونر، على ضرورة حماية موظفي الإغاثة الإنسانية وعدم استهدافهم تحت أي ظرف من الظروف.

وقال: على إسرائيل، التي اعترفت بمسؤوليتها عن الهجمات على منشآت الأمم المتحدة في غزة، أن تحقق في جميع الهجمات التي استهدفت عمال الإغاثة، وأن تحاسب المسؤولين عنها، وأن تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

Aid workers need protection and must never be targeted.

Following Israel’s admission of responsibility for recent strikes on UN premises in Gaza, it must investigate all attacks that have killed aid workers, hold those responsible to account, and ensure this never happens again.

— Hamish Falconer MP (@HFalconerMP) April 26, 2025