وزير: تركيا تجري محادثات مع مسؤولين من إنستغرام بعد حجب المنصة

إسطنبول: قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو في منشور على إكس إن الحكومة التركية ستجري محادثات مع مسؤولين من إنستغرام الاثنين، وذلك بعدما حجبت أنقرة منصة التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.
جاءت هذه الخطوة بعد أن اتهم مسؤول تركي كبير إنستغرام بحظر منشورات تنعي إسماعيل هنية زعيم حركة حماس.
وقال أورال أوغلو إن أنقرة عبرت عن حساسيات معينة تتعلق بالامتثال للقوانين التركية في اجتماع سابق بين الطرفين الأسبوع الماضي.
انتقد رئيس دارة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون يوم الأربعاء إنستغرام على خلفية ما قال إنها “رقابة واضحة تماما”، بسبب قرارها حظر منشورات تنعي هنية بعد اغتياله في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو تموز.
اتهمت إيران وحماس إسرائيل بتنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة هنية بعد ساعات من حضوره تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها.
تشير إحصاءات منصة البيانات ستاتيستا إلى أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث استخدام إنستغرام، بحوالي 57 مليون مستخدم، بعد الهند والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا.
(رويترز)
لابد من مقاطعة فيس بوك الصهيوني انستغرام وماسنجر واتساب فكلها أسلحة مدمرة بيد عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒👹🚩