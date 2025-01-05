وزير تركي: نحو 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم منذ الإطاحة بالأسد

إسطنبول: أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، يوم السبت أن نحو 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ الإطاحة بحكومة بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وجاءت تصريحات بولات خلال مؤتمر صحافي أثناء زيارته إلى بوابة جيلفيجوزو الحدودية في محافظة هاتاي جنوب شرقي تركيا، حيث قام بإجراء معاينة في منطقة عازلة، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وبحسب بولات فقد عاد 27941 سورياً إلى بلادهم عبر ثلاث بوابات حدودية في هاتاي منذ 9 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وقال: “عند إضافة أولئك الذين تم تسجيلهم في بوابات جمركية أخرى، فإن عدد السوريين العائدين يقترب من 40 ألف شخص”.

وأضاف بولات أن اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون بشكل عام تقييم الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل اتخاذ قرار العودة. ولتسهيل هذه العملية، قدمت وزارة الداخلية التركية إجراء جديدا يسمح للسوريين بزيارة مناطقهم مؤقتا حتى ثلاث مرات خلال فترة ستة أشهر. وأعرب بولات عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستساهم في تسريع عملية عودة اللاجئين.

(د ب أ)