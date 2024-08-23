وزير تونسي سابق يدعو مرشحي الرئاسة لنشر ملفاتهم الطبية… ومنظمات مدنية تتهم هيئة الانتخابات بحرمانها من مراقبة الاستحقاق المقبل

تونس ـ «القدس العربي»: دعا وزير تونسي سابق مرشحي الرئاسة إلى نشر ملفاتهم الطبية، ودعا أيضاً إلى سن قانون يفرض على طبيب رئيس الجمهورية المقبل نشر تقرير دوري حول وضعه الصحي، في وقت اتهمت فيه منظمات من المجتمع المدني متخصصة في مراقبة الانتخابات، هيئة الانتخابات بحرمان عدد كبير من الجمعيات والإعلاميين من حقهم في مراقبة الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وكتب الوزير السابق محمد عبّو: “يجب حث المرشحين للرئاسية على نشر تقرير عن وضعهم الصحي، ويجب أن نعمل على خلق تقليد حول هذا الأمر، كما يجب طرح الموضوع للنقاش القانوني ولنقاش علمي للأطباء حتى يتم الاتفاق على فحوى التقرير الصحي، وخاصة المتعلق بالصحة النفسية للمرشح. كذلك يجب وضع قانون (بعد هذه المرحلة) يفرض على طبيب رئيس الدولة نشر بلاغ دوري عن وضعه الصحي”.

وأعاد عبو نشر مقال سابق نشره عام 2012، يقول فيه: “من حق الشخص الاعتراض على التعليق على حالته الصحية في مقال مخصص لإثارة الفضول لدى الجمهور وللاستغلال التجاري لحياته الخاصة. إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لبعض الشخصيات العامة وخاصة رجال السياسة”.

ويضيف: “وقد جاء في تقرير مجلس الدولة الفرنسي أن “صحة رؤساء الدول أصبحت تعني قاعدة عرفية، ومهما كان الشكل الذي يتخذه هذا العرف عنصراً ضمن عناصر حياتهم العامة”. ويبدو أن اعتبار صحة الرؤساء في المطلق عنصراً من الحياة العامة، أمر مجانب للصواب؛ لأنّ صحة الإنسان مهما كان موقعه، تبقى جزءاً من حياته الخاصة. وإن جاز لغاية المصلحة العامة نشرها، فإن ذلك لا يغيّر طبيعتها. فهي إذن حياة خاصة ذات أهمية عامة تبرّر النشر”.

ويتابع عبو: “ويمكن تبرير الاهتمام بصحة رئيس الدولة بأنه قد يكون لها تأثير بالغ في مصير البلاد. ولا أدل على ذلك في تجربتنا الوطنيّة من وضعية الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي بلغ به الأمر سنة 1987 إلى تعيين عضوين في الحكومة صباحاً وإقالتهما مساءً، والذي ساهمت وضعيته الصحية المتردية في تعطيل دواليب الدولة وغياب ثقة المانحين والمساهمين. وقد كانت صحته السبب المعلن في إقالته يوم 7 نوفمبر 1987 استناداً إلى الفصل 57 من الدستور المتعلق بشغور منصب رئيس الجمهورية وتبعاً لما وقع التصريح به من عجزه عن الاضطلاع بمهامه”.

وشهدت تونس وضعاً مشابهاً عام 2019 عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي بسبب أزمة صحية مفاجئة، حيث تولى -حينها- رئيس البرلمان محمد الناصر منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، قبل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة أفضت لفوز الرئيس الحالي قيس سعيد.

من جانب آخر، استنكر تجمع “الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات” (يضم سبع جمعيات) ما اعتبرته “حرمان جمعيات وصحافيين من حق مراقبة الانتخابات وتغطيتها في الآونة الأخيرة”.

وقالت في بيان الخميس: “منذ عام 2011، كانت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية في بناء الثقة لدى المواطنين في العملية الانتخابية ونشر قيم الديمقراطية، ما ساهم بشكل كبير في ضمان حد أدنى لنزاهة وحرية وشفافية الانتخابات”.

واعتبرت الجمعيات في بيانها أن “المس من حق الاعتماد هو محاولة لمنع المجتمع المدني من أداء دوره في مراقبة الانتخابات، ويعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون وللأسس الديمقراطية. ويجب على جميع الجهات المعنية بالانتخابات احترام هذا الحق الأساسي والالتزام التام به دون أي استثناء”.

كما دعت إلى “تجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها عرقلة أو تضييق حق المجتمع المدني في الملاحظة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية القادمة”.

وكانت نقابة الصحافيين أعلنت مقاضاة هيئة الانتخابات بتهمة التضييق على الصحافيين عقب سحبها اعتماد إحدى الإعلاميات بدعوى تغطيتها “غير المتوازنة” للمسار الانتخابي.

كما أكدت منظمة “أنا يقظ” المتخصصة بالشفافية أنها ستقاضي هيئة الانتخابات بعد رفض طلب اعتمادها لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.