وزير خارجية أردني أسبق يتحدث عن تفاصيل الخطة الإسرائيلية بعد الحرب على غزة- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”:
أكد وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر، أن الخطة الإسرائيلية بعد الحرب على قطاع غزة باتت واضحة تماما، لافتا إلى أن إسرائيل لا تريد إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وأوضح المعشر في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر”، الإثنين، أن إسرائيل “لا تريد إنهاء الاحتلال ولا تريد أغلبية فلسطينية داخل الأراضي التي تسيطر عليها”، مشيرا إلى أنها تحاول أن تهجّر أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن الضفة إلى الأردن في محاولة لتفريغ الأرض من سكانها.
وقال إن ما نراه في غزة ترجمة واضحة لذلك، إسرائيل تقوم بإبادة جماعية ليس فقط للسكان إنما للأرض والأبنية حتى تجعل من غزة منطقة غير قابلة للسكن.
وأضاف أن هذه الخطة “تقابل بموقف أردني ومصري وفلسطيني صامد، حيث تغلق الحدود أمام أي عدد من الفلسطينيين لقطع الطريق على محاولة إسرائيل لتفريغ الأرض من سكانها”.
وتابع المعشر أن الفلسطينيين واعون تماما أن من يهاجر منهم لن تسمح له إسرائيل بالعودة، “هذا الموضوع يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية”، لافتا إلى أنه بعد نحو 45 يوما من الحرب على غزة رفض الفلسطينيون الخروج من أرضهم.
"إبادة جماعية ليس فقط للسكان".. وزير الخارجية الأردني السابق يتحدث عن خطة إسرائيلية#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/YwOUXtidMd
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2023
تصريحات المعشر جاءت بعد أيام من تأكيد أردني رسمي صدر من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن أي عملية تهجير قسرية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة، سيتعامل الأردن معها باعتبارها “إعلان حرب”، وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن، وهو يراقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ذلك خطاب تبناه من قَبْل أيضا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي قال إن أي تحرك لنقل الفلسطينيين إلى الأردن، الذي له حدود مشتركة مع الضفة الغربية، هو “خط أحمر” يرقى إلى حد إعلان الحرب.
واعتبر المعشر، وهو أيضا نائب رئيس الدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن الأولوية الآن يجب أن تكون لوقف الحرب على غزة بشكل فوري، “لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إيقافها لأنه يعلم تماما أنه في اللحظة التي يتم إيقافها ستتم محاسبته وسيفقد منصبه السياسي إلى أبد الآبدين”.
وأشار المعشر خلال اللقاء إلى أن الحرب اليوم بدأت تؤثر على الرئيس جو بايدن والمشهد الداخلي الأمريكي، وخاصة أن الأخير يستعد لانتخابات رئاسية في العام القادم. كما أن استطلاعات الرأي تظهر أن بايدن “يتراجع عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب وخاصة في ولايات رئيسية يجب عليه أن يفوز بها إن كان يريد أن يحتفظ بمنصبه”.
وأضاف أن المحاولات الأمريكية لإيقاف الحرب وثني نتنياهو عن “الهمجية التي يقوم بها” لم تنجح حتى اليوم.
وأكد المعشر أن الحرب “لم تستطع القضاء على حماس، اليوم حماس أصبحت فكرة أكثر من أنها مجرد منظمة. الهدف الرئيسي لإسرائيل هو التهجير القسري للسكان، أكثر من القضاء على حماس”.
"نتنياهو لا يريد إيقاف هذه الحرب".. د. مروان المعشر يكشف الأسباب#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/E7ldmqYB2a
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2023
بسم الله الرحمان الرحيم
((ويمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين))
اللهم إجعل تدبيرهم تدميراً عليهم
بعد النصر البدري للفلسطينيين في ٧ أكتوبر، أجمع كثير من عقلاء اليهود مثل كوهين ديفيد، وشلومو آلوني، ورونين كوفمان، وعزرا روزنثال، وفرانز ايهودا، على أن حل تجميع اليهود في فلسطين كان خطأ فادحا سيقودهم الى الدمار، وخديعة كبرى ستحرمهم من الأمان الذي وعدوا به والذي كانوا ينعمون به أصلا في بلدانهم الأصلية، ومؤامرة ضخمة أوقعتهم فعلا في صراع دموي دائم مع أهل الأرض الأصليين الفلسطينيين صلبي المراس، ورأوا بأن لا حل دائم ومشروع وأبدي ويتوافق مع القانون الدولي للقضية الفلسطينية إلا عودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم وفق قرارات الأمم المتحدة، ومغادرة اليهود إلى بلدانهم الأصلية التي جاءوا منها، وما زالوا يحتفظون بجنسياتها، حيث الأمان والرفاهية ورغد العيش.
أحي الصمود الأردني المصري الفلسطيني على وقوفهم بالمرصاد ضد تهجير الفلسطينين و دعم القضية في المحافل الدولية. اللهم أدمها نعمة
الصمود الأردني!! الصمود المصري !!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير خارجية أردني أسبق يتحدث عن تفاصيل الخطة الإسرائيلية بعد الحرب على غزة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. على جميع الشعوب والحكومات العربية ان يتم التفريق بين الامس واليوم بخصوص الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في يوم 7 / 10 / 2023 ذهب 1000 رجل والحق هزيمة العار ب اقوي جيش في المطقة العربية حسب معلوماتنا عن العدو الإسرائيلي وهذا ما تم تروجه لنا ومن الان وصاعد مهما فعلت إسرائيل ومن معها الأيام القادمة بعد انتهاء حرب قتل الأطفال والشيوخ والنساء والشباب الأعزل وتدمير غزة لا يعلم إلا الله مصير الجيش الإسرائيلي وليس المقاومة الفلسطينية وهذا ليس تفاءل من رجل عجوز يريد الانتصار للمقاومة الفلسطينية قبل ان يذهب عند رب كريم لا الموضوع بسيط جدا عندم تتمكن من هزيمة من هو فخور بقوته وانتصر في جميع حروبه على جيوش المنطقة العربية واغتر واصبح من الشراسة لدرجة تعجرف على رب العالمين بعد ذألك لابد ان يرسل الله له من يقوم ب اذلاله من قوة من الصعب عليه ان يتخيل الهزيمة من هذه القوة وهي المقاومة وعلى الجانب الاخر مهما حصل لا يمكن ان تتنازل المقاومة الفلسطينية عن المكاسب التي تحققت حتى يومنا هذا 21 / 11 / 2023. والايام بيننا وشكرا
تصريحات تنقل الواقع الخطير الذي تتعرض له القضية الفلسطينية والتي تريد اسراءيل تصفيتها بالحرب وبقية الوسائل كإثارة معاداة السامية لتمنع اي مناقشة لجراءمها ضد الشعب الفلسطيني.
المطلوب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لارسال وفد ألى عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الامن للامم المتحدة لاتخاذ قرارات ملزمة لوقف الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وانسحاب قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.