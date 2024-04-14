سياسة | دولي

وزير خارجية أمريكا يتحدث مع نظرائه الأردني والسعودي والمصري والتركي بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل

14 - أبريل - 2024

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واشنطن:  قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش الهجوم الإيراني على إسرائيل في اتصالات منفصلة مع نظرائه الأردني والسعودي والمصري والتركي اليوم الأحد.

وأكد بلينكن مجددا أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد وستواصل دعم الدفاع عن إسرائيل.

وذكرت وزارة الخارجية في سلسلة من البيانات أن بلينكن ناقش أيضا خلال اتصاله بوزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار يكفل إطلاق سراح جميع الرهائن.

(رويترز)

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  1. يقول محمد حسونه:
    أبريل 15, 2024 الساعة 12:31 ص

    من الضروري العمل على. وقف التصعيد ويجب على اسرائيل احترام رأي جيرانها واحترام موقفهم وليس فقط تتذكرهم في الازمات والسيد بلينكن تأخذ استراحه وتمارس هوايتك بالعزف على الجيتار لانو مشاكل المنطقه لن تنتهي …

    رد

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