وزير خارجية إسبانيا: مدريد ستقدم 20 مليون يورو إضافية لوكالة أونروا

مدريد: قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وسيضاف ذلك المبلغ إلى 3.5 مليون يورو تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير شباط.
(رويترز)
اين جنوب افريقيا هذا هو العمل الذي يساند الفلسطينيين لا ماقامت به جنوب افريقيا و تسببت في وفق التمويل الدولي للأونروا دون اي قرار فعال من الجنائية الدولية
أخي الكريم لا تلوم جنوب أفريقيا، وتنسى عرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات مع الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕🚀🔥👹🔥
إسبانيا مشكورة على هذا العمل الإنساني الراقي يا رفاقي 🇵🇸😃👍