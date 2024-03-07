وزير خارجية إسبانيا: مدريد ستقدم 20 مليون يورو إضافية لوكالة أونروا

مدريد: قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وسيضاف ذلك المبلغ إلى 3.5 مليون يورو تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير شباط.

(رويترز)