سياسة | دولي

وزير خارجية إسبانيا: مدريد ستقدم 20 مليون يورو إضافية لوكالة أونروا

7 - مارس - 2024

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

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مدريد: قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وسيضاف ذلك المبلغ إلى 3.5 مليون يورو تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير شباط.

(رويترز)

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  1. يقول سيوار الاشهب لندن:
    مارس 7, 2024 الساعة 5:57 م

    اين جنوب افريقيا هذا هو العمل الذي يساند الفلسطينيين لا ماقامت به جنوب افريقيا و تسببت في وفق التمويل الدولي للأونروا دون اي قرار فعال من الجنائية الدولية

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    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 8, 2024 الساعة 11:04 ص

      أخي الكريم لا تلوم جنوب أفريقيا، وتنسى عرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات مع الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕🚀🔥👹🔥

  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 8, 2024 الساعة 11:03 ص

    إسبانيا مشكورة على هذا العمل الإنساني الراقي يا رفاقي 🇵🇸😃👍

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