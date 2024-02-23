وزير خارجية إسرائيل: إذا لم يتحرك مجلس الأمن ضد حزب الله فنحن سنفعل

تل أبيب: بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع على حدود إسرائيل المشتركة مع لبنان.
وقال كاتس في رسالته “إن إيران تنقل أسلحة إلى تنظيم حزب الله الإرهابي، مما يشكل انتهاكا للقرار الأممي رقم 1701، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية.
وأشار كاتس في رسالته إلى أن إيران تنقل الأسلحة عبر البر والجو والبحر، فضلا عن ذكره بالتفصيل للمكونات الدقيقة التي يتم نقلها وفيما يتم استخدامها.
وبحسب وزير الخارجية الإسرائيلي، “يتم نقل الأسلحة من إيران إلى العراق ومن هناك يتم تهريبها إلى سوريا، وخلال تلك المرحلة يتم نقل الأسلحة عبر الحدود إلى لبنان”.
ولكي يدعم كاتس أدلته، ذكر في رسالته لمجلس الأمن التواريخ المفصلة لعمليات نقل الأسلحة الأخيرة.
وكتب وزير خارجية إسرائيل في رسالته: “يجب على مجلس الأمن أن يدعو الحكومة اللبنانية أيضا إلى الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس، وتحمل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل، وضمان خلو المنطقة الواقعة حتى نهر الليطاني من التواجد العسكري أو الأصول أو الأسلحة”.
(د ب أ)
ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا، مجلس الأمن يجب أن يتحرك ضدكم فهذي ثلاث مرات وعصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي تنقذكم من قرارت مجلس الأمن يا أيتها العصابة التي تحتل أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🐕🔥🐕🔥
يلا..ماذا تنتظرون؟ إسراءيل بعد طوفان الأقصى
ليست هي كما قبله.قبل الطوفان كانت سفينة..
بعد الطوفان صارت حطام غريقة نحو القاع.
لأنها مزرعة ابوك جرب يا صهيوني سايبة ولا سايبة
عشنا و شفنا وسمعنا أنه إسرائيل تلجأ الىع مجلس الأمن!!!
ههه عصابة جبانة تستقوي بعصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي وعليهم ستدور الدوائر عندما ينقلب السحر على الساحر 🇵🇸🤕☝️🔥🔥🐕🔥🔥
ههه نفخ ريش على ما فيش لولا عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي أرسل صواريخه إليكم بعد 7 أكتوبر، لكنتم في خبر كان يا مكان في سالف العصر والأوان عصابة يقال لها الشرذمة الصهيونية احتلت فلسطين العام 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥🔥
مجلس الامن تحت إرادتكم …؟ و الله وقاحة الصهاينة لم يعرف التاريخ مثلها …! جعلوا انفسهم أضحوكة امام الجميع …!