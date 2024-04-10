وزير خارجية إسرائيل: إذا هاجمتنا إيران فسنرد داخل أراضيها 

القدس: توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بالرد داخل الأراضي الإيرانية في حال هاجمتها طهران، ضمن توتر متصاعد بين الجانبين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله: “إذا هاجمت إيران إسرائيل من أراضيها، فسترد إسرائيل في أراضي إيران”.

واعتبر أنه “بدون إيران لا توجد حماس ولا الحوثيون ولا الميليشيات الشيعية السورية ولا حزب الله”.

وتتحسب إسرائيل لرد إيراني محتمل بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي فيما قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف مبنى قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

وفي سياق الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 6 أشهر، رفض كاتس تأكيد ما إذا كان يوجد موعد محدد لاجتياح عسكري مرتقب لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واكتفى بالقول: “أعلم أن إسرائيل ستدخل رفح، لكنني لا أريد التوسع أبعد من ذلك”.

وبزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، يُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية؛ في ظل وجو نحو 1.4 مليون نازح فيها.

والاثنين، قال نتنياهو إن “النصر يلزم الدخول إلى رفح وتدمير كتائب حماس المتواجدة هناك، هذا سيحدث وهناك موعد محدد لذلك”.

(الأناضول)