وزير خارجية إسرائيل الجديد: نحن في خضم حرب عالمية ثالثة ضد إيران 

القدس: اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس أن تل أبيب في خضمّ “حرب عالمية ثالثة” ضد إيران، واتهم طهران بالعمل على تطوير سلاح نووي.

تصريحات كاتس جاءت خلال تسلّمه مهام وزارة الخارجية من سلفه إيلي كوهين، الذي أصبح وزيرا للطاقة، وفق ما نقل موقع “إسرائيل 24” الإخباري (خاص)، الثلاثاء.

وقال كاتس: “نحن في خضم حرب عالمية ضد إيران والإسلام المتطرف”، وفق تعبيره، وأضاف: “نمر بلحظات مؤلمة وصعبة ومفعمة بالأمل أيضاً في تعبئة البلد بأكمله”.

Israel got itself a new foreign minister. Yisrael Katz, the new guy, began his new position (like, at the swearing in ceremony!) telling everyone that we are in the middle of World War III. pic.twitter.com/OxO5Bq1yRy

— Chris the Rashida Republican ابو شربل 🇲🇽 (@crawlings13) January 2, 2024