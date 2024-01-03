وزير خارجية إسرائيل الجديد: نحن في خضم حرب عالمية ثالثة ضد إيران 

القدس: اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس أن تل أبيب في خضمّ “حرب عالمية ثالثة” ضد إيران، واتهم طهران بالعمل على تطوير سلاح نووي.

تصريحات كاتس جاءت خلال تسلّمه مهام وزارة الخارجية من سلفه إيلي كوهين، الذي أصبح وزيرا للطاقة، وفق ما نقل موقع “إسرائيل 24” الإخباري (خاص)، الثلاثاء.

وقال كاتس: “نحن في خضم حرب عالمية ضد إيران والإسلام المتطرف”، وفق تعبيره، وأضاف: “نمر بلحظات مؤلمة وصعبة ومفعمة بالأمل أيضاً في تعبئة البلد بأكمله”.

Israel got itself a new foreign minister. Yisrael Katz, the new guy, began his new position (like, at the swearing in ceremony!) telling everyone that we are in the middle of World War III. pic.twitter.com/OxO5Bq1yRy — Chris the Rashida Republican ابو شربل 🇲🇽 (@crawlings13) January 2, 2024

وتابع: “بصفتي وزيراً للخارجية، فإن أولى أولوياتي وأولويات الوزارة ستكون عودة المختطفين إلى بيوتهم”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وزعم الوزير أن “السباق الإيراني للحصول على أسلحة نووية يستمر بقوة أكبر بهذه الأوقات”.

وأردف: “الجبهة التي بنتها إيران بهذه المنطقة ليست فقط ضد إسرائيل وأموالها، هذه حرب عالمية ثالثة بأدوات اليوم، ونحن في طليعة العالم كله”، وفق قوله.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، قادت الولايات المتحدة جهوداً دولية “لمنع توسع الحرب إلى صراع إقليمي”.

(الأناضول)