وزير خارجية إسرائيل يهاجم غوتيريش مجددا: “لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة”

جنيف: قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليس مؤهلا لقيادة المنظمة الدولية، مشيرا إلى أنه لم يفعل ما يكفي لإدانة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتمثل تصريحاته، التي أدلى بها في مؤتمر صحافي داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف، تكثيفا لانتقادات إسرائيل للمنظمة وتأتي في نفس الأسبوع الذي نعت فيه الأمم المتحدة مقتل أكثر من 100 من موظفيها منذ بدء الصراع في غزة.

وقال كوهين في المؤتمر الصحافي في جنيف حيث يجتمع مع قادة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي إلى جانب أقارب الرهائن الإسرائيليين “إن غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة”.

وأضاف “أعتقد أن غوتيريش يجب أن يقول بوضوح وبصوت عال ’حرروا غزة من حماس’ على غرار (ما تقوله) كل الأمم الحرة. الجميع قال إن حماس أسوأ من تنظيم الدولة . لماذا لا يستطيع أن يقول ذلك؟”.

وفيما يتعلق بالمحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، قال كوهين إن الصليب الأحمر لم يلتق أيا منهم، “ليس لدينا أي دليل على أنهم أحياء”.

وأضاف “لقد سهلنا إدخال مواد غذائية ومياه وأدوية الى غزة. ولكن حتى اليوم، لم يلتق الصليب الأحمر أيا من رهائننا”.

وحضر أقرباء لبعض المحتجزين المؤتمر الصحافي الثلاثاء، وعرضوا مقاطع مصورة وصورا لهم.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، أنها تواصل جهودها لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة، وخصوصا عبر اتصالات مباشرة مع حماس وأفراد آخرين لهم نفوذ لدى الأطراف المعنيين.

وأوضحت المنظمة أنها تواصل طلب الحصول على معلومات عن المحتجزين ووضعهم الصحي، وتجهد أيضا لتحديد مصير المفقودين.

وشدد كوهين على وجوب أن يكون الصليب الأحمر “أكثر قوة وأكثر وضوحا في تصريحاته، مع ممارسة ضغوط أشد”.

وأضاف “سنواصل هذه الحرب حتى القضاء على حماس واستعادة جميع رهائننا”، مؤكدا أن إسرائيل لن توقف عملياتها العسكرية حتى تحقيق هذين الهدفين.

(وكالات)