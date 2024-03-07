وزير خارجية إسرائيل: حان الوقت لإغلاق الأونروا

القدس المحتلة: دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إلى إغلاق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، داعيا لإيجاد منظمات “بديلة”.

وقال في منشور على منصة إكس: “لقد حان الوقت لإغلاق الأونروا وإدخال منظمات مساعدة شفافة وخاضعة للمساءلة لصالح الفلسطينيين”، وفق تعبيره.

ويتهم كاتس “الأونروا” بالتعاون مع “حماس” من خلال انخراط موظفين فيها بنشاطات الحركة، وفق ادعاءاته، وهو ما تنفيه الوكالة الأممية مؤكدة عدم وجود أدلة قاطعة على صحة تلك الاتهامات.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت عدة دول بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها للأونروا، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وتأسست “الأونروا “بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وتتمثل مهام الأونروا في تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وكذلك التشاور مع الحكومات المعنية بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط استعدادا للوقت الذي يستغنى فيه عن هذه الخدمات.

وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص تقريبا، ويعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيما معترفا به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وعام 2022، بلغ عدد المسجلين في مدارس الوكالة 544 ألفا و710 طلاب.

(الأناضول)