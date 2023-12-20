سياسة | دولي

وزير خارجية إسرائيل: سنغتال مشعل وهنية.. “لن يموتا موتا طبيعيا”

منذ 40 دقيقة

القياديان في حركة حماس إسماعيل هنية وخالد مشعل- (أرشيف)

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القدس: قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الأربعاء، إن إسرائيل ستعمل على القضاء على القياديين في حركة حماس إسماعيل هنية وخالد مشعل.

وهنية هو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أما مشعل فهو رئيس الحركة في الخارج، ويقيمان في قطر.

وقال كوهين للقناة “13” الإسرائيلية: “سنعمل على القضاء على مشعل وهنية، فهما لن يموتا موتا طبيعيا”.

ولم يصدر تعقيب من حماس بشأن تهديدات كوهين حتى اللحظة.

وفي سياق منفصل، أشار كوهين إلى أنه “من الخطأ استبدال وزير خارجية أثناء الحرب”.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه يجري الحديث عن استبداله بوزير الطاقة يسرائيل كاتس، على أن يتولى هو بالمقابل حقيبة الطاقة.

وقال كوهين: “المسؤول هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يتحدث معي حول هذه القضية، وإذا ما طلب مني رئيس الوزراء ذلك فسأفعل”.

وادعى كوهين أنه لم يطلب من نتنياهو إبقاءه في منصبه الذي عمل فيه منذ تشكيل الحكومة نهاية العام الماضي.

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، الشهر الماضي، إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر حتى لو استغرق الأمر سنوات.

(الأناضول)

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  1. يقول عاشق الأقصى:
    ديسمبر 20, 2023 الساعة 9:21 م

    بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بتقوم المقاومة باصطياد إيلي كوهين وباقي وزراء العدو .

    رد

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