وزير خارجية إسرائيل يتوعد بعمليات إجلاء في جنين وطولكرم مثل غزة

القدس: توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بتنفيذ عمليات “إجلاء مؤقت” للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية، كما حصل في قطاع غزة.

وقال كاتس، عبر منصة إكس، إن “الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة اعتبارا من الليلة الماضية في جنين وطولكرم لإحباط وتدمير” ما زعم أنها “بنى تحتية معادية تعمل بإيحاء من إيران”.

وأضاف: “علينا أن نعالج هذا التهديد كما قمنا بمعالجته في غزة، بما في ذلك إجلاء مؤقت لسكان بتلك المناطق وكل إجراء ضروري آخر”.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: “هذه حرب بكل معنى الكلمة ويجب الانتصار بها”.

وفجر الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.

צה"ל פועל מהלילה בעוצמה במחנות הפליטים ג'נין וטול כרם לסיכול תשתיות טרור איסלמיות-אירניות שהוקמו במקום. איראן פועלת להקים חזית טרור מזרחית נגד ישראל ביו"ש, לפי מודל עזה ולבנון, באמצעות מימון וחימוש מחבלים והברחת נשק מתקדם מירדן. עלינו לטפל באיום בדיוק כפי שמטפלים בתשתיות הטרור… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 28, 2024

(الأناضول)