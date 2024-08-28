سياسة | عربي | فلسطين

وزير خارجية إسرائيل يتوعد بعمليات إجلاء في جنين وطولكرم مثل غزة

منذ ساعتين

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القدس: توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بتنفيذ عمليات “إجلاء مؤقت” للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية، كما حصل في قطاع غزة.

وقال كاتس، عبر منصة إكس، إن “الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة اعتبارا من الليلة الماضية في جنين وطولكرم لإحباط وتدمير” ما زعم أنها “بنى تحتية معادية تعمل بإيحاء من إيران”.

وأضاف: “علينا أن نعالج هذا التهديد كما قمنا بمعالجته في غزة، بما في ذلك إجلاء مؤقت لسكان بتلك المناطق وكل إجراء ضروري آخر”.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: “هذه حرب بكل معنى الكلمة ويجب الانتصار بها”.

وفجر الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.

(الأناضول)

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  1. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    أغسطس 28, 2024 الساعة 7:59 ص

    …..ورغم ذلك مازال عباس يتشبه بالاتفاق الأمني!! و أجهزة السلطة تصطاد رجال و شباب المقاومة.
    أطلقوا الانتفاضة الان قلل فوات الان

    رد

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