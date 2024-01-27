سياسة | دولي

وزير خارجية إسرائيل يحث المزيد من الدول على وقف تمويل الأونروا ويطالب بتغييرها- (تدوينة)

منذ 24 دقيقة

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القدس: دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم السبت إلى تغيير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بوكالة “تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين” وذلك عقب مزاعم حول مشاركة موظفين منها في هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما حث الدول في منشور على منصة إكس بأن تحذو حذو الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا التي علقت تمويلها للأونروا.

(رويترز)

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