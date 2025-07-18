وزير خارجية إسرائيل يصدر توجيهات بنقل مساعدات إنسانية إلى الدروز في السويداء

القدس: أوعز وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الجمعة، بنقل “مساعدات إنسانية” إلى الدروز بمحافظة السويداء جنوب سوريا تحت مزاعم “حماية الطائفة”، وهو موقف متناقض مع قيام تل أبيب بتجويع الفلسطينيين في غزة وتجريدهم من حقوقهم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: “أوعز وزير الخارجية جدعون ساعر بنقل مساعدات إنسانية عاجلة إلى الدروز في السويداء”.

وأضافت: “تشمل حزمة المساعدات، البالغة قيمتها مليوني شيكل (595 ألف دولار) طرودًا غذائية، ومعدات طبية، وحقائب إسعافات أولية، وأدوية”.

وتابعت: “سيتم توفير هذه المساعدات من ميزانية وزارة الخارجية، وستُوجه بشكل خاص إلى المناطق الدرزية بمحافظة السويداء”.

وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن “هذه المساعدات تضاف إلى حزمة مساعدات سابقة نقلتها وزارة الخارجية إلى الدروز في سوريا في مارس/ آذار الماضي”.

الإجراء الإسرائيلي يتضارب مع تجويع تل أبيب للفلسطينيين في قطاع غزة وإطباق الحصار عليهم، واستهدافهم على طوابير الانتظار، ما يؤدي إلى قتلهم يوميا ضمن إبادة جماعية متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 198 ألف فلسطيني.

والأحد، اندلعت مواجهات دامية بين أطراف بدوية ودرزية بمحافظة السويداء جنوب سوريا، تدخلت على إثرها القوات الحكومية لإعادة الاستقرار.

وتحت ذريعة “حماية الدروز” استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعدت عدوانها على سوريا، وشنت الأربعاء غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق، وواصلت غاراتها حتى مساء الخميس.

وانفرجت الأزمة في السويداء عقب إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار مساء الأربعاء، لكن “خارجين عن القانون” ارتكبوا انتهاكات بحق عشائر بدوية ما أدى إلى انهيار الاتفاق.

ولتجنب التصعيد، أعلنت الرئاسة السورية اتفاقا جديد مساء الخميس “بسحب القوات الحكومية من السويداء استجابة لوساطة عربية أمريكية، لكن الاشتباكات تجددت الجمعة إثر قيام مجموعة درزية تابعة لحكمت الهجري بتهجير عشائر البدو.

(الأناضول)