سياسة | دولي

وزير خارجية إسرائيل يطالب ألمانيا بإمداد بلاده بالأسلحة التي تحتاجها

16 - أكتوبر - 2024

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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برلين: دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ألمانيا إلى تزويد بلاده بالأسلحة التي تحتاجها.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، قال كاتس:”ننتظر من ألمانيا تسليم الأسلحة التي تحتاجها إسرائيل. ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة تجاه أمن إسرائيل، والآن هو الوقت المناسب لذلك”.

يذكر أن الحكومة الألمانية لم تصدر تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل في الفترة من مارس/آذار وحتى 21 أغسطس/آب الماضيين.

وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي: “نحن نورد لألمانيا أسلحة حربية، أكثر بكثير مما يتعين على ألمانيا أن تورده إلى إسرائيل”.

وخلال إلقائه بيان الحكومة عن قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس في البرلمان في وقت سابق من اليوم وعده الواضح لإسرائيل بمواصلة إمدادها بالأسلحة.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي: ” هناك شحنات وستكون هناك دائما شحنات إضافية. يمكن لإسرائيل الاعتماد على ذلك” مشيرا إلى أنه يجب للدولة “التي تتعرض لهجوم من ميليشيات حماس الإرهابية” أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 19, 2024 الساعة 7:08 م

    ألمانيا النازية في نجدة الصهيونية الفاشية الحقيرة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 عليكم اللعنة جميعا يا عصابة الأشرار الفجار النازيين الصهاينة الملاعين القذرين الكريهين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

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