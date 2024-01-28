وزير خارجية إسرائيل يطالب المفوض العام للأونروا بالاستقالة

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني- ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستقالة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني في أعقاب مزاعم بأن اثني عشر موظفاً في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين متورطون في هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وكتب كاتس، ليلة السبت، عبر منصة التواصل الاجتماعي”إكس”: “السيد لازاريني، برجاء أن تستقيل”.

A sea of people forced to flee Khan Younis, ending up at the border with Egypt. A never ending search for safety that #Gaza is no longer able to give. pic.twitter.com/RuQImTjX10 — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 25, 2024

وكان لازاريني قد حذر في وقت سابق من أن مساعدات المنظمة في غزة على وشك الانهيار بعد أن علقت عدة دول مؤقتاً مدفوعاتها للوكالة. وقال: “عمليتنا الإنسانية، التي يعتمد عليها مليونا شخص كشريان حياة في غزة، تنهار”. وأضاف أنه تعرّض لصدمة من اتخاذ مثل هذه القرارات بناء على سلوك مزعوم لعدد محدود من الأشخاص.

وقال لازاريني إن “الفلسطينيين في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي. وهذا يلطخنا جميعاً”.

UNRWA lifesaving assistance is about to end following countries decisions to cut their funding to the Agency. Our humanitarian operation, on which 2 million people depend as a lifeline in Gaza, is collapsing. I am shocked such decisions are taken based on alleged behavior of a… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 27, 2024

وكان لازاريني قد أعلن أن إسرائيل زوّدت المنظمة بمعلومات تشير إلى تورط موظفي الأونروا في الهجمات، مشيراً إلى أنه شعر هو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالفزع، وهددوا المتورطين بالملاحقة الجنائية إذا تأكدت المزاعم.

جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني السابق: انضمام بريطانيا إلى دول أخرى في تعليق تمويل أونروا عقاب جماعي pic.twitter.com/behjXZssDI — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 27, 2024

واتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، عبر منصة “إكس” أيضاً، الأونروا بأنها واجهة لـ “حماس”. وكتبَ: “إنها تغطي حرفياً على حماس”.

#وزارة_الخارجية_الأميركية، أعلنت، الجمعة، تعليقها مؤقتا لتمويلات مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "#أونروا" التابعة للأمم المتحدة، بعد اتهامات من #إسرائيل بتورط مزعوم لعدد من موظفيها في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/9pLf9NR82F — قناة الحرة (@alhurranews) January 28, 2024

وعلّقت تسع دول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مدفوعاتها لوكالة الإغاثة في قطاع غزة في الوقت الحالي لأن إسرائيل اتهمت 12 من عدة آلاف من موظفي الأونروا في قطاع غزة بالتورط في الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقامت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بطرد الموظفين المعنيين، وتعتزم التحقيق في هذه الادعاءات.

(وكالات)