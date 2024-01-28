سياسة | دولي

وزير خارجية إسرائيل يطالب المفوض العام للأونروا بالاستقالة

منذ ساعتين

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني- ا ف ب

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لندن- “القدس العربي”: طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستقالة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني في أعقاب مزاعم بأن اثني عشر موظفاً في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين متورطون في هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وكتب كاتس، ليلة السبت، عبر منصة التواصل الاجتماعي”إكس”: “السيد لازاريني، برجاء أن تستقيل”.

وكان لازاريني قد حذر في وقت سابق من أن مساعدات المنظمة في غزة على وشك الانهيار بعد أن علقت عدة دول مؤقتاً مدفوعاتها للوكالة. وقال: “عمليتنا الإنسانية، التي يعتمد عليها مليونا شخص كشريان حياة في غزة، تنهار”. وأضاف أنه تعرّض لصدمة من اتخاذ مثل هذه القرارات بناء على سلوك مزعوم لعدد محدود من الأشخاص.

وقال لازاريني إن “الفلسطينيين في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي. وهذا يلطخنا جميعاً”.

وكان لازاريني قد أعلن أن إسرائيل زوّدت المنظمة بمعلومات تشير إلى تورط موظفي الأونروا في الهجمات، مشيراً إلى أنه شعر هو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالفزع، وهددوا المتورطين بالملاحقة الجنائية إذا تأكدت المزاعم.

واتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، عبر منصة “إكس” أيضاً، الأونروا بأنها واجهة لـ “حماس”. وكتبَ: “إنها تغطي حرفياً على حماس”.

وعلّقت تسع دول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مدفوعاتها لوكالة الإغاثة في قطاع غزة في الوقت الحالي لأن إسرائيل اتهمت 12 من عدة آلاف من موظفي الأونروا في قطاع غزة بالتورط في الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقامت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بطرد الموظفين المعنيين، وتعتزم التحقيق في هذه الادعاءات.

(وكالات)

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