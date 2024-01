وزير خارجية إسرائيل يطالب المفوض العام للأونروا بالاستقالة

لندن- “القدس العربي”: طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستقالة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني في أعقاب مزاعم بأن اثني عشر موظفاً في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين متورطون في هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وكتب كاتس، ليلة السبت، عبر منصة التواصل الاجتماعي”إكس”: “السيد لازاريني، برجاء أن تستقيل”.

A sea of people forced to flee Khan Younis, ending up at the border with Egypt.

A never ending search for safety that #Gaza is no longer able to give. pic.twitter.com/RuQImTjX10

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 25, 2024