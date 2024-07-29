سياسة | دولي

وزير خارجية إسرائيل يطالب حلف الأطلسي بطرد تركيا من عضويته

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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القدس: دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، حلف شمال الأطلسي لطرد تركيا من عضويته في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر بين تل أبيب وأنقرة.

وقالت وزارة الخارجية “في ضوء تهديدات الرئيس التركي أردوغان بغزو إسرائيل وخطابه الخطير أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس تعليمات للدبلوماسيين… بالتواصل بشكل عاجل مع جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي والدعوة للتنديد بتركيا والمطالبة بطردها من الحلف”.

وصعد الرئيس أردوغان، يوم الأحد، لهجته ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ اقترح تدخل تركيا بالنيابة عن الفلسطينيين، ربما بدعم عسكري، بطرق مشابهة لما فعلته في صراعات أخرى.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 29, 2024 الساعة 8:47 م

    هههه الكيان المشبوه الذي زرعته أمريكا والغرب العنصري البغيض المتغطرس المنافق الفاسد في فلسطين المحتلة هذي عقود وعقود صار هو الآمر الناهي لأمريكا اللعينة الخبيثة وأوروبا القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز يا للعجب العجاب ماذا يحدث في هذا الزمن البئيس جدا جدا جدا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 29, 2024 الساعة 8:55 م

    ههه رغم أن عصابة الشر المزروعة في فلسطين المحتلة هذي عقود وعقود ليست عضوا في الناتو المشؤوم ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

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  3. يقول محمد الجزائري:
    يوليو 29, 2024 الساعة 9:22 م

    هذا المعتوه لا يعرف ان الحلف الأطلسي هو من يحتاج تركيا وليس العكس…الجيش التركي الثاني بعد امريكا في هذا الحلف…!!!
    اذا اخرجوا تركيا من الحلف سيكون اعظم هدية يقدمها الغرب لها…ستتحرر تركيا من التزاماتها للحلف وستبني احلاف جديدة وستغلق البوسفور في وجه سفن الحلف وربما تتطور الأمور إلى حلف مع بوتين ضد الغرب و أوروبا خاصة…وستغزوا جحافل المهاجرين العابرين للأراضي التركية دول أوربا العجوز العاجزة…!!!

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  4. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    يوليو 29, 2024 الساعة 9:28 م

    تم استغلال تركيا للمساعدة في ضرب الاتحاد السوفييتي وفي الحرب الكورية لصالح الحلفاء. أما الآن فمع حاجتهم لها في بعض الأزمات(اوكرانيا) فقد تخلوا عنها عندما احتاجتهم هي وتصادمت مع الروس في سوريا.

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