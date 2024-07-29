وزير خارجية إسرائيل يطالب حلف الأطلسي بطرد تركيا من عضويته

القدس: دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، حلف شمال الأطلسي لطرد تركيا من عضويته في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر بين تل أبيب وأنقرة.

وقالت وزارة الخارجية “في ضوء تهديدات الرئيس التركي أردوغان بغزو إسرائيل وخطابه الخطير أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس تعليمات للدبلوماسيين… بالتواصل بشكل عاجل مع جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي والدعوة للتنديد بتركيا والمطالبة بطردها من الحلف”.

وصعد الرئيس أردوغان، يوم الأحد، لهجته ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ اقترح تدخل تركيا بالنيابة عن الفلسطينيين، ربما بدعم عسكري، بطرق مشابهة لما فعلته في صراعات أخرى.

(وكالات)