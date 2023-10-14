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وزير خارجية إيران التقى إسماعيل هنية في الدوحة

منذ ساعتين

وزير الخارجية الإيراني

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القاهرة: ذكرت قناة “الجزيرة” الفضائية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى زعيم حركة “حماس”الفلسطينية إسماعيل هنية في الدوحة بقطر.

(رويترز)

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