وزير خارجية إيران التقى إسماعيل هنية في الدوحة

القاهرة: ذكرت قناة “الجزيرة” الفضائية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى زعيم حركة “حماس”الفلسطينية إسماعيل هنية في الدوحة بقطر.

(رويترز)