سياسة | دولي | إيران

وزير خارجية إيران: المزاعم عن صلة طهران بهجوم حماس بلا أساس

29 - أكتوبر - 2023

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واشنطن: وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد المزاعم بأن طهران على صلة مباشرة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول بأنها “بلا أساس”.

وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن): “دائما ما ندعم فسطين سياسيا وإعلاميا ودوليا. ولم ننكر ذلك أبدا”.

وأضاف “هذه هي الحقيقة، لكن فيما يتعلق بهذه العملية التي تسمى طوفان الأقصى، لم يكن هناك أي صلة بتلك المعطيات بين إيران وعملية حماس هذه، لا حكومتي ولا أي جهة من بلدي”.

(رويترز)

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  1. يقول قاضي:
    أكتوبر 29, 2023 الساعة 3:28 م

    ايران صدعتنا رأسنا بئنها ستضرب وستدمر وستدخل غزة بأسلحتها الفتاكة مللت من التصريحات الرنانة

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      أكتوبر 29, 2023 الساعة 6:17 م

      إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون 🇵🇸🤕✌️

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