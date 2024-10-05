وزير خارجية إيران يأمل من دمشق نجاح مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

دمشق: جدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت من دمشق، التأكيد على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة، آملا نجاح المساعي الجارية في هذا الصدد.

وقال عراقجي للصحافيين فور وصوله إلى دمشق، غداة زيارة لبيروت: “القضية الأكثر أهمية اليوم هي وقف إطلاق النار، خصوصا في لبنان وفي غزة”.

وتابع: “هناك مبادرات في هذا الصدد، وكانت هناك مشاورات نأمل أن تكون ناجحة”.

واستهل عراقجي اجتماعاته في دمشق بلقاء نظيره السوري بسام صباغ.

وكان عراقجي أكد من بيروت الجمعة دعم بلاده لمساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة بشكل “متزامن”. وقال: “تحدثت مع السلطات اللبنانية، ونحن على اتصال مع دول أخرى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وبعدما غادر بيروت مساء الجمعة، وصل عراقجي إلى دمشق عبر مطارها الدولي لتعذر انتقاله من لبنان برا إلى سوريا، جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المصنع الحدودية وأدت إلى قطع الطريق الدولي بين البلدين.

وهذه أول زيارة لعراقجي إلى دمشق منذ توليه منصبه.

وقال عراقجي: “تعاوننا الثنائي هو محل نقاش واسع للغاية. لدينا علاقات جيدة مع سوريا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ومن الطبيعي أن تكون هناك مراجعة لها”.

وتابع: “نحاول إزالة العقبات القائمة وإيجاد مجالات (تعاون) جديدة، ومواصلة العلاقات بشكل أفضل مما كانت عليه في الماضي”.

في الأشهر القليلة الماضية، تحدّث محللون سوريون استضافتهم وسائل إعلام محلية عن “اختلاف في وجهات النظر” بين إيران وسوريا حول قضايا عدة، أبرزها محدودية دعم طهران لدمشق في الجانب الاقتصادي وقطاع الطاقة والمحروقات، في خضم أزمة اقتصادية مزمنة تشهدها البلاد.

ويطال التباعد في وجهات النظر كذلك، وفق محللين، وجود إيران العسكري، بعد تقارير عن تقليصها قواتها تحت وطأة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقعها وقادتها منذ بدء الحرب على غزة. وكانت أبرزها غارة في نيسان/ أبريل الماضي نُسبت إلى إسرائيل، واستهدفت مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية في دمشق ما أسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

وطالب عراقجي المجتمع الدولي ببذل جهده في وجه العمليات الإسرائيلية في المنطقة، وقال: “الأعمال العدائية وجرائم النظام الصهيوني مستمرة، وهذا يتطلب جهدا جماعيا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم”.

(أ ف ب)