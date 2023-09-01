سياسة | عربي

وزير خارجية إيران يبحث مع “نصر الله” تطورات المنطقة

منذ ساعتين

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بيروت: بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، مع الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

جاء ذلك وفق بيان لـ”حزب الله”، غداة وصول الوزير الإيراني إلى لبنان الخميس، قادما من سوريا في زيارة تستمر يومين.

وأفاد البيان بأن “نصر الله التقى عبد اللهيان والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني”.

وجرى التباحث بين الطرفين في آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة، وفق البيان.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى حول اللقاء، لكن عبد اللهيان قال الخميس لدى وصوله بيروت، إنه “سيحث مختلف الأطراف في لبنان على التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية”.

وجراء خلافات بين القوى السياسية، يعاني لبنان فراغا رئاسيا منذ أن انتهت ولاية ميشال عون الرئاسية بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(الأناضول)

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