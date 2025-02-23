وزير خارجية إيران يصل إلى لبنان للمشاركة في تشييع نصر الله- (فيديوهات)

بيروت: وصل وزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، للمشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لـ “حزب الله” حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد ، كان في استقباله النائب قبلان قبلان، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائبان إبراهيم الموسوي وأمين شري، والسفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، ووفد من السفارة الإيرانية.

عراقجي يصل إلى بيروت للمشاركة في مراسم التشييع . pic.twitter.com/pUL2wVRoLT — Reem Alalwi🇴🇲 (@ReemAlalwi16517) February 23, 2025

و قال الوزير عراقجي، في المطار: “جئت اليوم نيابة عن الجمهورية الإسلامية في إيران ونيابة عن عموم الشعب الإيراني للمشاركة في هذا التشييع المهيب لهاتين الشخصيتين العظيمتين اللتين بذلتا جهوداً عظيمة لتحرير هذه البلاد وللمقاومة، وجئت للمشاركة إلى جانب الشعب اللبناني في هذا اليوم”.

وأضاف: “أن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف سيحضر أيضاً في وقت قريب وأن الكثير من الشعب الإيراني ومن المقامات العالية في إيران من المسؤولين كان لديهم رغبة كبيرة أن يكونوا إلى جانب الشعب اللبناني خلال هذه المراسم العظيمة”.

وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي من مطار بيروت: اشارك في التشييع المهيب ممثلا رئيس الجمهورية الايراني تشييع السيدين سيثبت ان المقـ.اومة حية وستحقق النصر الالهي#تشييع_نصر_الله #تشييع_السيد pic.twitter.com/hKQbnhNfcE — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) February 23, 2025

وتابع: “التشييع المهيب اليوم سيجعل العالم أجمع يرى أن المقاومة حية وأن “حزب الله” حي، وأن هذا الشعب وفيّ لقيمه، وأن مسير المقاومة سيستمر، وكما حققت المقاومة انتصارات عظيمة ستحقق إن شاء الله النصر النهائي، وأنا وإخواني سنكون كقطرة في هذا البحر، وفي هذا الجمع المهيب للمشاركة في هذا التشييع المبارك”.

وأشارت الوكالة إلى وصول رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على رأس وفد رفيع إلى مبنى الطيران العام في مطار بيروت.

وكان نصر الله تم اغتياله يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه مع قادة في الحزب.

ويستعد “حزب الله” اللبناني لإقامة مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله اليوم، بعد خمسة أشهر تقريباً من اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما سيتم أيضاً تشييع جثمان خليفته هاشم صفي الدين الذي اغتالته إسرائيل في الثالث أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

( د ب أ )