سياسة | دولي

ساعر: أعتقد أن أغلبية حكومة إسرائيل ستدعم “اتفاق غزة”.. ووزير خارجية إيطاليا يرى أنه “سيدشن مرحلة جديدة”

14 - يناير - 2025

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره الإسرائيلي غدعون ساعر بعد اجتماعهما في فيلا ماداما في روما في 14 يناير 2025

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روما: قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أنه ستكون هناك أغلبية داخل الحكومة تؤيد اتفاق إطلاق سراح الأسرى في غزة حال إبرامه، وذلك رغم معارضة الأحزاب القومية المتطرفة في الائتلاف.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في روما مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني “أعتقد أنه إذا توصلنا إلى اتفاق الرهائن، فسوف تؤيده أغلبية الحكومة”.

واتهم ساعر السلطة الفلسطينية بتشجيع الإرهاب والتحريض على العنف ضد إسرائيل قائلا إن سياساتها تقف في طريق تحقيق السلام.

وقال “ولهذا يجب أن نرى تغييرا جذريا وحقيقيا بين الفلسطينيين. للأسف لا نراه اليوم”.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه يأمل أن يدشن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة مرحلة جديدة ويسمح باستعادة السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف تاياني “الاتفاق الذي يجري إنجازه في هذه الساعات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن خبر مهم جدا”.

وقال إنه يأمل أن يؤدي الاتفاق إلى “تدشين مرحلة جديدة والسماح باستعادة السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

(وكالات)

 

(رويترز)

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