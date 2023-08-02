وزير خارجية إيطاليا: يجب استبعاد أي تدخل عسكري غربي في النيجر

إسطنبول: قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الأربعاء، إنه “يجب استبعاد أي تدخل عسكري غربي في النيجر لأنه سيعتبر “استعمارًا جديدًا””.

وقال تاياني في مقابلة مع قناة Rainews24 الإيطالية الحكومية: “يجب أن نعمل لضمان أن تسود الدبلوماسية في النيجر واستعادة الديمقراطية”.

وأضاف: “يجب استبعاد أي مبادرة عسكرية غربية لأنه سيُنظر إليها على أنها استعمار جديد”.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح بنظام بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الوقت.

وقوبل الانقلاب باستنكار دولي واسع، ومطالبات بإعادة بازوم المنتخب ديمقراطيا إلى منصبه، وترافق ذلك مع تهديد بقطع علاقات ووقف مساعدات وحتى بالتدخل بالقوة “إذا لزم الأمر”، وفق ما انتهت إليه قمة استثنائية لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، الأحد.

كما وجه المجلس العسكري الذي استلم الحكم في البلاد، اتهامات لحكومة النيجر المعزولة بتوقيع تفويض لفرنسا الأسبوع الماضي بالتدخل بالقوة لتحرير بازوم، وهو ما نفاه الجانبان.

(الأناضول)