العاهل الأردني يتوجه إلى أوروبا لحشد الدعم.. والصفدي يؤكد: تهجير الفلسطينيين يدفع المنطقة نحو الهاوية- (تدوينة)

عمان- “القدس العربي”: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي للإعلام الرسمي أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيغادر البلاد اليوم السبت للقيام بجولة أوروبية من أجل حشد الدعم من الزعماء هناك لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأجرى الملك عبد الله، الذي التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة، اتصالات مكثفة مع زعماء المنطقة والغرب لتهدئة العنف ومنع انجرار المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا.

وفي تصريحات نقلتها قناة “المملكة” المحلية السبت، حذر الصفدي من أن الحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة تمثل عقاباً جماعياً لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها تجاه الهاوية. كما دعا المجتمع الدولي إلى “التعامل مع الحرب على قطاع غزة وفق معايير واحدة، فيدين قتل المدنيين الفلسطينيين كما أدان قتل المدنيين الإسرائيليين”.

وأكد الصفدي “رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم”، محذرا من أن “محاولة إسرائيل فرض ذلك سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد والصراع وتوسعه”.

وأكد أنه “على كل من يريد الأمن والسلام في المنطقة ولكل دولها وشعوبها أن يتحرك فوراً لوقف العدوان على غزة، وللعمل من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

وفي اتصالات مع عدد من نظرائه الجمعة، أشار الصفدي إلى ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة مع استمرار التصعيد واستعار الحرب على غزة، مشددا على أن إيصال المساعدات الإنسانية لشيوخ وأطفال ونساء غزة مسؤولية دولية أخلاقية وقانونية جماعية.

Discussed urgent need to allow humanitarian supplies to #Gaza as civilians face the horrors of war, & to end escalation with @SecBlinken @Antonio_Tajani whom I received today Also spoke about efforts to end dangerous deterioration with @ABZayed @badralbusaidi @Fuad_Hussein1 https://t.co/oAxiEuxb2b

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 13, 2023