وزير خارجية الأردن: ما يجري في غزة حرب بين قوة محتلة وشعب محتل- (فيديو)

عمان: أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء الإثنين، إن ما يجري في قطاع غزة هو عبارة عن حرب بين قوة محتلة وشعب محتل.

وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية نشرت مقتطفات منها على صفحة وزارة الخارجية على منصة “إكس”: “ما يجري في قطاع غزة، ليست حربا يهودية مسلمة، إنها حرب بين المحتل والشعب المحتل”.

وأضاف “قتل عشرة آلاف فلسطيني وتهجير 1.4 مليون، وحرمان الناس حتى من حقهم الأساسي في قطرة ماء أو حبة مسكن للألم، وهذا لن يضمن الأمن لإسرائيل”.

ولفت “كانت هناك سياسة إسرائيلية منهجية لقتل أي طموح للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة”.

وتابع: “رأينا بالأمس وزيرًا إسرائيليًا يدعو إلى استخدام السلاح النووي وبالتالي تدمير غزة بالكامل، ولكن على مر السنين، تصرفت إسرائيل على افتراض أنها يمكن أن تتجاهل أن هناك ما يسمى بالقضية الفلسطينية”.

ومنذ 31 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، قتل فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

