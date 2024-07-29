سياسة | عربي | الأردن

وزير خارجية الأردن يزور إسبانيا لبحث “حل الدولتين”

منذ 39 دقيقة

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عمان: يبدأ وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الاثنين، زيارة عمل إلى إسبانيا، للقاء وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وللمشاركة في جلسة حوارية حول حل الدولتين.

وقال منشور لوزارة الخارجية الأردنية على حسابها بمنصة إكس “يبدأ اليوم (الاثنين)، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارة عمل (لم تعلن مدتها) إلى مملكة إسبانيا”.

وأضاف “يلتقي خلالها وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.”

وأوضح المنشور أن الصفدي سيشارك مع ألباريس في “جلسة حوارية بعنوان الطريق إلى السلام: تنفيذ حل الدولتين ضمن فعاليات النسخة الثانية من ندوة إسبانيا في العالم: النظام الدولي والتغييرات الجيوسياسية، والتي تعقد تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني”.

(الأناضول)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    يوليو 29, 2024 الساعة 8:45 ص

    نعم

    رد

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