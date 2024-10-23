سياسة | عربي | الأردن

وزير خارجية الأردن يلتقي بلينكن في لندن الجمعة و”على رأس المطالب” وقف ما يجري في شمال غزة

23 - أكتوبر - 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

حجم الخط
1

عمان- “القدس العربي”: المرجح أن بعض الأسباب التنظيمية وليس السياسية هي التي أدت لتراجع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن زيارة العاصمة الأردنية.

ورغم عدم وجود مبررات أو مسوغات سياسية أردنية تدفع أي تفاؤل بدور نشط للخارجية الأمريكية أو جدي في وقف العدوان الإسرائيلي إلا أن عمان دبلوماسيا مصرة على الاشتباك المستمر باتجاه العمل على وقف إطلاق النار.

والأولوية بالنسبة للمؤسسات الأردنية أن يتم فورا إدخال مساعدات إغاثية ملحة إلى شمال قطاع غزة وأن يبدأ الأمريكيون حديثا جديا عن وقف هذه الحرب خصوصا بعد المتغيرات الأخيرة.

ويأمل الأردن أن يبحث وقف ما يجري ويسمى بـ”خطة الجنرالات” في شمال قطاع غزة خصوصا خلال لقاء متوقع و”تعويضي” بين بلينكن والصفدي في لندن، بعدما تعذر اللقاء بينهما في عمان، بسبب تداخل زمني بين برنامجي عمل الوزيرين، حسب مصدر دبلوماسي مطلع على التفاصيل.

ويبدو أن الاتفاق تم بعد خروج زيارة بلينكن لعمان عن سكتها بسبب أولويات وانشغالات والتزامات الوزير الصفدي وبالتشاور حول لقاء ثنائي في لندن مع بلينكن على أن ذلك ليس جزءا من “لقاء عربي جماعي” مع وزير الخارجية الأمريكي كما سبق لرويترز أن ذكرت، وهو ما نفته مصادر أردنية.

وقد غادر الوزير الصفدي بلاده، صباح الأربعاء، في زيارة عمل للمشاركة في لقاء دولي موسع يعقد من أجل لبنان في باريس.

وحرص الصفدي على حضور “فعالية لبنان” برعاية فرنسا، وهو مؤشر على حجم الأولويات التي يحتلها لبنان حاليا في حسابات القيادة الأردنية.

ويغادر وزير الخارجية الأردني باريس ليترأس اجتماعات المؤتمر من أجل المتوسط مع الاتحاد الأوروبي في برشلونة، مما جعل اللقاء مع بلينكن في عمان صعبا من حيث التوقيت.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 7:52 ص

    ماذا سيقول عرب التطبيع والتنسيق لرب العالمين يوم يسألهم ماذا فعلتم لإنقاذ أرواح أطفال ونساء غزة العزة هذي سنة وزيادة ✌️🇵🇸🤔🚀🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

مكتب نتنياهو يعلن “التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن” في غزة
17 - يناير - 2025
اتفاق وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام استحقاقات الحرب على غزة والشرق الأوسط والعالم
16 - يناير - 2025
بلينكن: “واثق” من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأحد ومحتجون يهتفون ضد سياسته في غزة- (فيديو)
16 - يناير - 2025
إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها .. وبلينكن يعترف متأخرا بإحباطه من نتنياهو
16 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية