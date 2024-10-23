وزير خارجية الأردن يلتقي بلينكن في لندن الجمعة و”على رأس المطالب” وقف ما يجري في شمال غزة

عمان- “القدس العربي”: المرجح أن بعض الأسباب التنظيمية وليس السياسية هي التي أدت لتراجع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن زيارة العاصمة الأردنية.

ورغم عدم وجود مبررات أو مسوغات سياسية أردنية تدفع أي تفاؤل بدور نشط للخارجية الأمريكية أو جدي في وقف العدوان الإسرائيلي إلا أن عمان دبلوماسيا مصرة على الاشتباك المستمر باتجاه العمل على وقف إطلاق النار.

والأولوية بالنسبة للمؤسسات الأردنية أن يتم فورا إدخال مساعدات إغاثية ملحة إلى شمال قطاع غزة وأن يبدأ الأمريكيون حديثا جديا عن وقف هذه الحرب خصوصا بعد المتغيرات الأخيرة.

ويأمل الأردن أن يبحث وقف ما يجري ويسمى بـ”خطة الجنرالات” في شمال قطاع غزة خصوصا خلال لقاء متوقع و”تعويضي” بين بلينكن والصفدي في لندن، بعدما تعذر اللقاء بينهما في عمان، بسبب تداخل زمني بين برنامجي عمل الوزيرين، حسب مصدر دبلوماسي مطلع على التفاصيل.

ويبدو أن الاتفاق تم بعد خروج زيارة بلينكن لعمان عن سكتها بسبب أولويات وانشغالات والتزامات الوزير الصفدي وبالتشاور حول لقاء ثنائي في لندن مع بلينكن على أن ذلك ليس جزءا من “لقاء عربي جماعي” مع وزير الخارجية الأمريكي كما سبق لرويترز أن ذكرت، وهو ما نفته مصادر أردنية.

وقد غادر الوزير الصفدي بلاده، صباح الأربعاء، في زيارة عمل للمشاركة في لقاء دولي موسع يعقد من أجل لبنان في باريس.

وحرص الصفدي على حضور “فعالية لبنان” برعاية فرنسا، وهو مؤشر على حجم الأولويات التي يحتلها لبنان حاليا في حسابات القيادة الأردنية.

ويغادر وزير الخارجية الأردني باريس ليترأس اجتماعات المؤتمر من أجل المتوسط مع الاتحاد الأوروبي في برشلونة، مما جعل اللقاء مع بلينكن في عمان صعبا من حيث التوقيت.