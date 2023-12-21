 وزير خارجية الإمارات يلتقي مع مسؤول فلسطيني في أبوظبي

دبي: ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اجتمع مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في أبوظبي حيث ناقشا جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا أيضا الأزمة الإنسانية في القطاع وسبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

وأضافت أن الشيخ عبد الله شدد على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس “حل الدولتين” بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

والإمارات من بين الدول العربية القليلة التي تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. وأقامت هذه العلاقات في 2020 بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة ومهدت الطريق أمام الدول العربية الأخرى لبناء علاقاتها الخاصة مع إسرائيل.

وتتوسط قطر في مفاوضات مع إسرائيل من أجل إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وتوسطت قطر ومصر بين إسرائيل وحماس في هدنة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، والتي أطلقت خلالها حماس سراح 110 نساء وأطفال وأجانب كانت تحتجزهم مقابل إطلاق سراح 240 من النساء والفتيان الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأدانت أبو ظبي هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول ودعت حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. كما أدانت الإمارات القصف الإسرائيلي للقطاع واستخدمت مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل وقف إطلاق النار في الحرب.

(رويترز)



