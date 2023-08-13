وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح لأي دولة بفتح ممثلية دبلوماسية تابعة للسلطة الفلسطينية في القدس

تل أبيب: تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بعدم السماح لأي دولة بفتح ممثلية دبلوماسية في القدس الشرقية تكون تابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية تعيين السعودية أول قنصل غير مقيم في القدس.

جاء ذلك في مقابلة لكوهين مع إذاعة 103fm التابعة لصحيفة “معاريف” العبرية بثتها، صباح الأحد، على خلفية تسلم السلطة الفلسطينية نسخة من اعتماد أول سفير للسعودية غير مقيم لديها، قنصلا عاما في القدس.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات الإسرائيلية الرسمية بشأن مفاوضات لتطبيع العلاقات مع السعودية بوساطة أمريكية، غير أن السعودية اشترطت في أكثر من مناسبة، حل القضية الفلسطينية أولا، قبل أي عمليات تطبيع مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: “لم ينسقوا (السعوديون) معنا ولا يحتاجون إلى التنسيق معنا، لن نسمح بفتح أي ممثلية دبلوماسية للفلسطينيين بشكل فعلي من نوع أو آخر بالقدس”.

واعتبر أن الخطوة التي أقدم عليها السعوديون هي “بمثابة رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم على خلفية التقدم في مفاوضات التطبيع” بين الرياض وتل أبيب، مضيفا ” لا نسمح للدول بفتح قنصليات (بالقدس) هذا لا يناسبنا”.

وتابع كوهين: “القضية الفلسطينية ليست القضية الرئيسية في المحادثات (..) لقد تمكن حزب الليكود بقيادة (بنيامين) نتنياهو من جلب اتفاقيات السلام السابقة (مع الإمارات والبحرين والمغرب)، وأثبتنا أن الفلسطينيين ليسوا عائقا أمام السلام، هذا ليس الأمر الذي سيمنع (توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية)”.

ومضى بقوله: “الأمر معقد ولكنه ممكن. ما يهم في النهاية هو المصالح. مصلحة السعودية لا تقل عن مصلحة اسرائيل. يدور الحديث عن نافذة زمنية تتراوح من 9 إلى 12 شهرا، بعدها ستنجرف الولايات المتحدة إلى المعركة الانتخابية”، في إشارة لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ولم تصدر السعودية تعقيبا رسميا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي حتى الساعة 8:00 (ت.غ).

والسبت، قالت الوكالة الرسمية الفلسطينية “وفا”، إن “مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس”.

وأضافت الوكالة: “سيتم تسليم أوراق الاعتماد الأصلية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، في القريب العاجل”.

وحسب “وفا”، فقد جاء ذلك خلال استقبال الخالدي، السفير نايف السديري، بمقر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن.

وهذه أول مرة تعين فيها السعودية سفيرا لها في القدس، وبذلك يكون السفير نايف بن بندر السديري أول سفير للمملكة لدى السلطة الفلسطينية.

(الأناضول)