وزير خارجية الجزائر يبحث مع المبعوث الأممي تطورات ملف الصحراء الغربية

الجزائر: بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الأربعاء، مع ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، تطورات ملف القضية.

جاء ذلك خلال لقائهما بالجزائر، في إطار جولة يجريها المبعوث الأممي في المنطقة منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وأبلغ عطاف المبعوث الأممي، وفق البيان، “دعم الجزائر التام للجهود التي يبذلها” في ملف الصحراء.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى أن “تكلّل هذه المساعي بإعادة بعث مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، دون شروط مسبقة وبحسن نيّة، قصد التوصل إلى حل سياسي يصون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

ونوه عطاف “بثبات مجلس الأمن الدولي في اعتباره قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار تخضع معالجتها لتفعيل ركيزة من الركائز التي تقوم عليها المنظومة الأممية، ألا وهي حق الشعوب في تقرير المصير”.

والجمعة، التقى دي مستورا مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية في حينه أن زيارة دي مستورا للمملكة “تندرج في إطار جولة يقوم بها في المنطقة من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب، والجزائر وموريتانيا، و’البوليساريو’، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الأممي، وخاصة القرار 2654 المصادق عليه في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022”.

وأضاف البيان أن وفد المملكة “ذكّر بثوابت الموقف المغربي، وجدد تأكيدها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، من أجل حل سياسي قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة”.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

(وكالات)