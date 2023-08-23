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وزير خارجية الجزائر يبدأ جولة إفريقية لحلحلة أزمة النيجر

منذ 44 دقيقة

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

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الجزائر: يبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، من اليوم الأربعاء، جولة إفريقية تشمل 3 بلدان من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ” إيكواس”، لبحث “حل سياسي” للأزمة في النيجر.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم، إن الوزير عطاف، وبتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشرع ابتداء من اليوم، في زيارات عمل إلى كل من نيجيريا وبنين وغانا، لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه ” المشاورات ستتمحور حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع”.

 

(د ب أ)

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