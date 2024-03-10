وزير خارجية السودان يشيد بـ”دعم قطر” لوحدة بلاده

الخرطوم:أشاد وزير الخارجية السوداني علي الصادق، الأحد، بدعم قطر لوحدة بلاده وسلامة أراضيها.

وأضاف الصادق في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية “قونا”، أن “قطر من الدول التي تقف الى جانب العدالة، وأنها آلت على نفسها أن تكون مع الحق دوما، ومن ذلك ما يجري الآن في قطاع غزة مثلا”.

وأوضح أن “قطر محبة للسلام والعدل، وإذا حاولنا أن نعدد مساهماتها في إحلال السلام في المنطقة ومختلف دول العالم، فسوف نحتاج لوقت طويل”.

وأشار الوزير إلى أن” قطر ظلت داعمة ومساندة دائما بتوجيهات القيادة الحكيمة لوحدة السودان وسلامة أراضيه”.

وأشاد بـ”تقديم قطر دعما إنسانيا مساندا للسودان في المحافل الدولية، ما جعلها سباقة في مناصرته بصورة دائمة”.

ولفت إلى أن زيارة وزيرة التعاون الدولي لولوة بنت راشد الخاطر، وقوافل المساعدة القطرية المستمرة دليل واضح على كل ذلك.

والسبت، أعلنت قطر، استئناف جسر جوي إنساني مع السودان، ليستمر طيلة شهر رمضان حاملا مساعدات غذائية وطبية.

وقالت الخاطر في بيان على حسابها بـمنصة “إكس”، “استأنفنا اليوم (السبت) الجسر الجوي الإنساني مع السودان، والذي يستمر بحول الله طوال شهر رمضان ليحمل الغذاء وخيما للإيواء وسيارات للإسعاف”.

والعام الماضي، أنشأت قطر جسرا جويا بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لإيصال الدعم الإنساني وإجلاء سودانيين إلى قطر.

وتتواصل في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، خلّفت نحو 13 ألفا و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

والجمعة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، في مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وأيدته 14 دولة وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، ويدعو “كافة أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار”.

(الأناضول)