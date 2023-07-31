وزير خارجية العراق: أبوابنا مفتوحة للشركات الخليجية- (تغريدة)

وزير الخارجية العراقي مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمر صحافي

بغداد: أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الإثنين، أن أبواب بلاده مفتوحة أمام الشركات الخليجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الذي يزور العراق حاليا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وتأتي زيارة البديوي، غداة زيارة وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح؛ لبغداد لبحث قضايا عالقة.

وقال حسين: “أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الخليجية”.

فيما أشار البديوي إلى أن “مشروع الربط الكهربائي مع العراق طموح”، بحسب نفس المصدر.

وأفاد مجلس التعاون الخليجي، الإثنين، عبر حسابه بتويتر، بأن “البديوي بدأ زيارته الرسمية للعراق”، دون تحديد مدتها أو جدول أعمالها.

معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يبدأ زيارته الرسمية لجمهورية العراق.#مجلس_التعاون#جمهورية_العراق pic.twitter.com/8gtM81RpIo — مجلس التعاون (@GCCSG) July 31, 2023

ويضم مجلس التعاون الخليجي كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وضمت بياناته الأخيرة مطالبات للعراق بحل القضايا العالقة مع الكويت.

وعام 2003، استأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية في أعقاب إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي غزا الكويت في أغسطس/ آب 1990، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية بعد 7 أشهر على أيدي قوات تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة، خلال ما تُعرف بـ”حرب الخليج الثانية”.

وما تزال هناك ملفات عالقة بين البلدين، منها الآبار النفطية المشتركة وترسيم الحدود البرية والبحرية والأسرى والمفقودين.

والأحد، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحافي، “توافر الرغبة الجادة” في تجاوز الملفات العالقة بين بغداد والكويت.

(الأناضول)