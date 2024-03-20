سياسة | دولي | أوروبا

وزير خارجية النرويج: الوضع في غزة كارثة من صنع الإنسان

20 - مارس - 2024

حجم الخط
0

أنقرة: وصف وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي الوضع في قطاع غزة الواقع تحت الهجمات الإسرائيلية بأنه “كارثة من صنع الإنسان”، داعيا إلى تحقيق وقف إطلاق نار عاجل.

جاء ذلك في بيان، الأربعاء، أوضح فيه أن استخدام إسرائيل للقوة العسكرية له أثر غير متناسب على السكان المدنيين.

وأكد أن ذلك غير متناسب مع القانون الإنساني الدولي، مشددا على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار عاجل من أجل إرسال مساعدات إنسانية أكثر إلى غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مسؤولة أممية تطالب بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
منذ 27 دقيقة
جيش الاحتلال يتراجع عن رواية اعتقال قيادات في المقاومة الفلسطينية بمستشفى الشفاء
منذ ساعتين
استشهاد عشرات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي على محيط “مجمع الشفاء”- (فيديوهات)
منذ 4 ساعات
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الأطفال يموتون جوعا في غزة
منذ 4 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية