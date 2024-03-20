وزير خارجية النرويج: الوضع في غزة كارثة من صنع الإنسان

أنقرة: وصف وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي الوضع في قطاع غزة الواقع تحت الهجمات الإسرائيلية بأنه “كارثة من صنع الإنسان”، داعيا إلى تحقيق وقف إطلاق نار عاجل.

جاء ذلك في بيان، الأربعاء، أوضح فيه أن استخدام إسرائيل للقوة العسكرية له أثر غير متناسب على السكان المدنيين.

وأكد أن ذلك غير متناسب مع القانون الإنساني الدولي، مشددا على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار عاجل من أجل إرسال مساعدات إنسانية أكثر إلى غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)