وزير خارجية النرويج لـ”القدس العربي”: الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي والاستيطان غير شرعي

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: قال وزير خارجية النرويج، إسبين بارث إيدي، إن الفلسطينيين لديهم الحق في إقامة دولتهم على أرضهم، مشيراً إلى ضروة الحاجة للعودة إلى مسار المفاوضات.

وأكد إيدي، رداً على سؤال لـ”القدس العربي”بشأن ما إذا كان يرى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتواصلة بسبب الاستيطان، بعد أن عملت إسرائيل منذ توقيع الاتفاق (أوسلو) على التأكد من عدم قيام دولة فلسطينية عن طريق توسيع الاستيطان، وما إذا كان على إطلاع على الأوضاع في الضفة الغربية، أنه يجب إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وقال: ” أنا أعرف جيدا الضفة الغربية وأقر بأن الاستيطان غير شرعي”، مشيراً إلى ضرورة الاتفاق على الحدود وحل مشكلة اللاجئين.

وأضاف إيدي أن “الحل السياسي يجب أن يشمل قيام دولة فلسطينية بقيادة السلطة الفلسطينية. الأمن يجب أن يكون مضمونا للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء. والأمل الوحيد للخروج من دائرة العنف الحالية هو مسار سياسي يقود إلى حل الدولتين”.

وقال إن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف بما فيها الولايات المتحدة والدول العربية لوقف العنف والتوصل إلى تسوية سياسية.

وحول موقف النرويج، مما يجري في محكمة العدل الدولية من محاولة وصف ما يجري بأنه حرب إبادة، قال الوزير النرويجي إن هذه مسألة متروكة للمحكمة لتقرر فيها. والنرويج تؤيد ما ستتوصل إليه