وزير خارجية اليونان: تهديدات جماعة حزب الله ضد قبرص غير مقبولة

باريس: قال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس اليوم الاثنين إن تهديدات جماعة حزب الله اللبنانية ضد قبرص غير مقبولة وإن الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانب الدول الأعضاء ضد كل هذه التهديدات.

وأضاف للصحافيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور الاجتماع الشهري لوزراء خارجية التكتل “من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات ضد دولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي”.

وتابع “نقف إلى جانب قبرص وسنكون جميعا معا في مواجهة جميع أنواع التهديدات العالمية القادمة من المنظمات الإرهابية”.

(رويترز )