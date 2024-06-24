سياسة | دولي | أوروبا

وزير خارجية اليونان: تهديدات جماعة حزب الله ضد قبرص غير مقبولة

24 - يونيو - 2024

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باريس: قال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس اليوم الاثنين إن تهديدات جماعة حزب الله اللبنانية ضد قبرص غير مقبولة وإن الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانب الدول الأعضاء ضد كل هذه التهديدات.

وأضاف للصحافيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور الاجتماع الشهري لوزراء خارجية التكتل “من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات ضد دولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي”.

وتابع “نقف إلى جانب قبرص وسنكون جميعا معا في مواجهة جميع أنواع التهديدات العالمية القادمة من المنظمات الإرهابية”.

(رويترز )

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  1. يقول سامح:
    يونيو 24, 2024 الساعة 8:09 م

    أما انطلاق طائرات بريطانية من قبرص محملة بالذخائر للصهاينة والتجسس انطلاقا من هناك فهو مقبول!

    رد

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