وزير خارجية بريطانيا: يتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات لغزة- (تدوينة)

لندن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبحث كيفية تعاون البلدين لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة والتوصل لوقف إطلاق نار.

وأضاف في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس “يتعين بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من الإمدادات بشكل كبير للحد من مخاطر الجوع والمرض”.

More must be done to get humanitarian aid into Gaza – Israel must allow significantly more supplies in to reduce the risk of hunger and disease.

The UK also wants to see the immediate release of hostages and progress towards a sustainable ceasefire.

