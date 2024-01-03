سياسة | دولي | أوروبا

وزير خارجية بريطانيا: يتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات لغزة- (تدوينة)

3 - يناير - 2024

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

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لندن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبحث كيفية تعاون البلدين لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة والتوصل لوقف إطلاق نار.

وأضاف في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس “يتعين بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من الإمدادات بشكل كبير للحد من مخاطر الجوع والمرض”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 3, 2024 الساعة 6:34 م

    لعنة الله عليكم يا معشر اللئام المنافقين فأنتم سبب محنة الشعب الفلسطيني بسبب هذه العصابة المجرمة الصهيونية التي جئتم بها إلى قلب الشرق الأوسط التعيس يا بئيس 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒

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  2. يقول ابن آكسيل:
    يناير 3, 2024 الساعة 7:10 م

    هههها ……! الجميع مرعوب من هول ما اقترفه الصهاينة في غزة و الجميع يحاول التنصل من ورطته اللتي أوقعه فيها الصهاينة ……! لكن هيهات هيهات : التاريخ سجل و انتهى الأمر و الحساب آتي حتما ……! كلكم ستدفعون ثمن مجزرة غزة ……!

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  3. يقول محمد شهاب احمد:
    يناير 3, 2024 الساعة 8:27 م

    الضحايا الأبرياء لا ينتفعوا بالمساعدات…

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  4. يقول عادل المغربي:
    يناير 4, 2024 الساعة 12:46 ص

    لاحظوا كيف يرسلون الرسائل إلى الكيان الإرهابي الصهيوني ولا كلمة واحدة فيها نوع من الصرامة يتلاعبون بالكلمات مثل يتعين ، مزيد من الجهود ….. إلخ الكفر ملة واحدة يا أمة الإسلام

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    1. يقول فصل الخطاب:
      يناير 5, 2024 الساعة 1:31 م

      صدقت والله 🇵🇸✌️

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