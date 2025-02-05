وزير خارجية بريطانيا: يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على “العيش وتحقيق الازدهار” في غزة والضفة الغربية

كييف: أكّد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأربعاء أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على “العيش وأن ينعموا بالازدهار” في غزة والضفة الغربية المحتلة، ردا على تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن السيطرة على القطاع.

وقال لامي خلال زيارة لكييف “يجب أن نرى الفلسطينيين قادرين على العيش وأن ينعموا بالازدهار في أراضيهم، في غزة والضفة الغربية”، بعد أن قال ترامب الثلاثاء إنه يريد “السيطرة” على قطاع غزة المدمّر جراء 15 شهرا من الحرب بين اسرائيل وحركة حماس وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وأكد الرئيس الأمريكي أيضا أن سكان غزة يمكنهم الانتقال إلى الأردن أو مصر، على الرغم من معارضة الدولتين والفلسطينيين أنفسهم.

واعتبر ديفيد لامي أن “دونالد ترامب على حق” بشأن أمر واحد وهو أن “غزة مهدّمة”.

وأكد دعمه حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.

واستنكرت حركة حماس الأربعاء تصريحات ترامب معتبرة أن الموقف الأمريكي “عنصري”.

أدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات الثلاثاء بعد استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن من شأن هذه الخطّة أن “تغيّر التاريخ”.

وتزامن لقاؤهما مع استئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة.

(أ ف ب)