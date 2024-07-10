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وزير خارجية بريطانيا يصف استهداف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين في غزة بـ”المروع”- (تدوينة)

منذ 40 دقيقة

وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي

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“القدس العربي”: وصف وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي التقارير بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، أمس الثلاثاء، في مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بـ”المروعة”.

وقال في تدوينة نشرها على منصة إكس، الأربعاء، “التقارير التي تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين في أعقاب غارة إسرائيلية بالقرب من مدرسة في عبسان في غزة مروعة”.

وأضاف “لقد استمر العنف المدمر في غزة لفترة طويلة للغاية، ونريد أن نرى تدابير عاجلة لحماية المدنيين، ووقفا فوريا لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن”.

وأمس الثلاثاء، استشهد 29 فلسطينيا وأصيب أكثر من 50 جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين في عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب، استهدفت إسرائيل عددا من المدارس ومراكز الإيواء في مناطق مختلفة من القطاع ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

ويواصل الاحتلال حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38243 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88033 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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