وزير خارجية بريطانيا يصف استهداف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين في غزة بـ”المروع”- (تدوينة)

“القدس العربي”: وصف وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي التقارير بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، أمس الثلاثاء، في مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بـ”المروعة”.

وقال في تدوينة نشرها على منصة إكس، الأربعاء، “التقارير التي تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين في أعقاب غارة إسرائيلية بالقرب من مدرسة في عبسان في غزة مروعة”.

وأضاف “لقد استمر العنف المدمر في غزة لفترة طويلة للغاية، ونريد أن نرى تدابير عاجلة لحماية المدنيين، ووقفا فوريا لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن”.

— David Lammy (@DavidLammy) July 10, 2024