وزير خارجية بريطانيا يلتقي نشطاء من المجتمع المدني السوري في دمشق

دمشق- “القدس العربي”:

وسط كثير من التكتم وخصوصا من الجانب البريطاني، كشفت الصحافية السورية والعضو في الهيئة الاستشارية للهيئة الوطنية للمفقودين، زينة شهلا لـ”القدس العربي” أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وعلى هامش زيارته الأخيرة إلى سوريا، عقد اجتماعا مع عدد من الفاعلين في الشأن العام والمجتمع المدني السوري، وقالت إن اللقاء تناول “رؤيتنا للواقع الحالي في سوريا بعد ستة أشهر من سقوط نظام الأسد، وأهم التحديات التي يواجهها السوريون على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المتعلقة بالأمان والحياة اليومية، وضرورة بناء سوريا اليوم على أسس المواطنة والقانون والعدالة”.

وأعادت لندن علاقاتها الدبلوماسية كاملة مع دمشق السبت الماضي، على هامش أول زيارة من نوعها منذ 14 عاماً، قام بها لامي، والتقى خلالها مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. وتناول اللقاء بحسب الخبر الرسمي السوري، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

كما عقد لامي لقاء آخر منفصلا مع الشيباني، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن المكتب الإعلامي للوزارة، أن الشيباني تلقى دعوة رسمية لزيارة المملكة المتحدة حيث سيتم العمل على إعادة فتح سفارة سوريا في لندن.

وجرى الاتفاق بين الجانبين على تشكيل مجلس اقتصادي سوري- بريطاني، كما نقل لامي لنظيره السوري تعهد المملكة المتحدة بدعم قطاعي الزراعة والتعليم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن لامي قوله في بيان: “بعد نزاع استمر أكثر من عقد، ثمة أمل جديد بالنسبة إلى الشعب السوري. إن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية لأن من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في تنفيذ تعهدها ببناء دولة أكثر استقرارا وأمانا وازدهارا لجميع السوريين، وأعلن عن حزمة بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية في المناطق المتضررة من النزاع”.

“بهار”: ترسيخ التعددية

وأعلن عدد من نشطاء المجتمع المدني السوري، عقد وزير الخارجية البريطاني لقاءات معهم بحضور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستيفن هيكي.

وحضر اللقاء إضافة إلى زينة شهلا، المدير التنفيذي لمنظمة بهار، شرڤان إيبش، والناشطة القانونية المختصة بحقوق الإنسان شذا علي، والمديرة التنفيذية لمنظمة “مدنية” سوسن أبو زين الدين.

ولم تصدر أي جهة رسمية في لندن أي بيان أو خبر حول اللقاء الذي سمح الجانب البريطاني للمشاركين فيه بإصدار بيانات شخصية مرفقة بصور عن اللقاء من دون التطرق إلى أسماء الناشطين السوريين الذين حضروا اللقاء أو المواقف التي طرحها الوزير لامي والمرافقين له.

وذكرت “منظمة بهار” أنها شاركت ممثلة بمديرها التنفيذي شرڤان إيبش، في لقاء عُقد السبت 6 تموز/ يوليو الجاري في دمشق، جمع عدداً من نشطاء من المجتمع المدني مع لامي وهيكي.

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية، إن اللقاء ناقش أهمية دور المجتمع المدني في بناء مستقبل سوريا، حيث قدّمت “بهار” رؤيتها الشاملة التي تضمنت المسارات الاقتصادية والتنموية، والمسار الاجتماعي، وتعزيز السلم الأهلي، إلى جانب المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وتطرق إيبش، إلى قضايا محورية، أبرزها تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ الهوية السورية التعددية، وبناء السلام، ومواجهة تحديات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

المنظمة التي تقدم خدماتها الإنسانية في عفرين ومدن سورية أخرى، تتخذ من مدينة غازي عنتاب التركية مقرا لها، وتتعرض لانتقادات حادة من الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا ومن القوى الكردية المحسوبة عليها، باعتبار “بهار” ذراعا للاستخبارات التركية. واعتبرت المنظمة في بيانها أن اللقاء جاء في إطار دعم الحوار بين الفاعلين السوريين والدوليين، من أجل مستقبل أكثر استقراراً وعدالة في سوريا.

“مدنية”: بناء دولة المواطنة

المديرة التنفيذية لمنظمة “مدنية” سوسن أبو زين الدين، شاركت في الاجتماع. وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية إن اللقاء ناقش أهمية دور المجتمع المدني في بناء مستقبل سوريا.

‎و”مدنيّة” هي مبادرة مستقلة تجمع أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوري، وتهدف إلى تعزيز التمكين السياسي للفضاء المدني في البلاد، ويترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال السوري المقيم في لندن أيمن الأصفري.

وقال بيان “مدنية” إن مداخلة زين الدين ركزت على أن الخروج من إرث الصراع العنيف، وسياسات النظام البائد في تسييس الهويات وتجييش الاستقطاب الطائفي، لا يمكن أن يتحقّق إلا عبر بناء دولة المواطنة، وترسيخ سيادة القانون، وتأسيس مؤسسات خاضعة للمساءلة، واعتماد العدالة الانتقالية كإطار ناظم للتعافي وإعادة الإعمار، بما يضمن مساراً ديمقراطياً للانتقال السياسي قائماً على الحقوق.

كما نشرت القانونية المختصة بحقوق الإنسان من جامعة إكستر البريطانية، شذا علي، ملخصاً مقتضباً عبر صفحتها على فيسبوك وقالت: التقيتُ في دمشق بوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وناقشت معه غياب العدالة والمساءلة والمشاركة السياسية في سوريا.

وذكرت علي أنها أشارت إلى مخاطر الاستبداد المتصاعد، وغياب تمثيل النساء، والحاجة الماسة لدعم إصلاح منظومة العدالة، كما تحدثت عن التحديات التي تواجهها مجتمعات مثل “العلويين”.