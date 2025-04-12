وزير خارجية روسيا يشيد بـ”فهم ترامب للصراع” في أوكرانيا

موسكو: أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت بفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما يجري في أوكرانيا، قائلا إنه يعتقد أن ترامب أفضل من يفهم الوضع من بين قادة الغرب.

وفي كلمة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا، قال لافروف “إزالة الأسباب الجذرية لأي صراع، بما في ذلك الصراع الأوكراني، هي السبيل الوحيد لحل المشكلة وإرساء سلام دائم”.

وأضاف “الرئيس ترامب هو أول رئيس، والوحيد تقريبا حتى الآن على ما أعتقد، بين القادة في الغرب الذي صرح عدة مرات وبقناعة بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيكون خطأ فادحا. وهذا هو أحد الأسباب الجذرية التي ذكرناها كثيرا”.

وجاءت تصريحات لافروف عقب محادثات في سان بطرسبرغ أمس الجمعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، بهدف إيجاد سبيل للتوصل إلى اتفاق للسلام.

وتعليقا على اتفاق بين أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات على منشآت الطاقة لكل منهما، قال لافروف إن موسكو ملتزمة بتعهدها لكنه اتهم كييف باستهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا بشكل شبه يومي.

وقال “قدمت لزملائنا في تركيا، ولوزير الخارجية (هاكان) فيدان ما قدمناه للأمريكيين وللأمم المتحدة ولمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قائمة بالحقائق التي تسرد الهجمات التي شنتها أوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على البنية التحتية للطاقة في روسيا”.

وتوجه أوكرانيا اتهامات مماثلة ضد روسيا منذ الموافقة على وقف الهجمات الذي تدعمه الولايات المتحدة.

(رويترز)