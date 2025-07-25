وزير خارجية سوريا التقى وزيراً إسرائيلياً في باريس برعاية أمريكية

دمشق: أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اجتماعًا في العاصمة الفرنسية باريس مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، برعاية المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، بهدف الحوار والتوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن جنوبي سوريا، حسبما أفاد “تلفزيون سوريا”، اليوم الجمعة.

وأكد براك أنه أجرى مباحثات مع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرًا إلى نجاح هذه المحادثات.

وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، قال براك: “اجتمعت هذا المساء مع مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين في باريس”، مضيفًا أن “هدف الاجتماع هو الحوار ووقف التصعيد، وحققنا ذلك بالفعل”.

وأكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا أن “جميع الأطراف أكدت التزامها بمواصلة هذه الجهود”.

I met this evening with the Syrians and Israelis in Paris. Our goal was dialogue and de-escalation, and we accomplished precisely that. All parties reiterated their commitment to continuing these efforts. — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 24, 2025

وفي حين لم يحدد براك هوية المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماع معه، كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن الاجتماع ضم وزير الخارجية السوري، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، واستمر لأربع ساعات، تحت رعاية المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “هدف الاجتماع هو التوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن جنوبي سوريا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا، ومنع حدوث أزمة مثل تلك التي حدثت الأسبوع الماضي”.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحكومة الإسرائيلية تأمل أن يؤدي الاجتماع في فرنسا، إلى جانب قضية الترتيبات الأمنية على الحدود، إلى “مزيد من الاستعداد السوري للمضي قدمًا مع إسرائيل في الخطوات الدبلوماسية أيضًا”.

ويعتبر هذا الاجتماع هو أرفع مشاركة رسمية منذ أكثر من 25 عامًا، عندما رعى الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، في العام 2000، اجتماعًا مع وزير خارجية نظام الأسد، فاروق الشرع، ووزير الخارجية الإسرائيلي حينئذ، إيهود باراك، ضمن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين.

واعتبر مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن اجتماع باريس كان “بمنزلة خطوة أولى”، مؤكدين على “ضرورة اتخاذ تدابير لبناء الثقة من الجانبين من أجل المضي قدمًا”.

يشار إلى أنه من المقرر أيضًا أن يلتقي المبعوث الأمريكي إلى سوريا، صباح اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بحضور وزير الخارجية السوري، لمناقشة آخر التطورات في سوريا وفق مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية.

كانت السويداء، جنوب سوريا، قد شهدت قتالًا في الفترة من 13 إلى 19 من الشهر الجاري بين الدروز وفصائل محلية أودى بحياة المئات، قبل أن تتوصل الحكومة السورية إلى اتفاق بوقف إطلاق النار. ونص الاتفاق على دخول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية إلى المحافظة، وحل جميع الفصائل وتسليم السلاح الثقيل، ودمج عناصر الفصائل في القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.

(د ب أ)