وزير خارجية سوريا التقى وزيراً إسرائيلياً في باريس برعاية أمريكية

دمشق: أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اجتماعًا في العاصمة الفرنسية باريس مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، برعاية المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، بهدف الحوار والتوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن جنوبي سوريا، حسبما أفاد “تلفزيون سوريا”، اليوم الجمعة.

وأكد براك أنه أجرى مباحثات مع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرًا إلى نجاح هذه المحادثات.

وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، قال براك: “اجتمعت هذا المساء مع مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين في باريس”، مضيفًا أن “هدف الاجتماع هو الحوار ووقف التصعيد، وحققنا ذلك بالفعل”.

وأكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا أن “جميع الأطراف أكدت التزامها بمواصلة هذه الجهود”.

I met this evening with the Syrians and Israelis in Paris. Our goal was dialogue and de-escalation, and we accomplished precisely that. All parties reiterated their commitment to continuing these efforts.

— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 24, 2025