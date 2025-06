طهران تتهم إسرائيل بتقويض المباحثات النووية ووزير خارجية عُمان يعلن إلغاء جولة الحوار بين أمريكا وإيران- (تدوينة)

مسقط: اتهمت إيران إسرائيل السبت بتقويض المباحثات النووية بين طهران وواشنطن من خلال مهاجمة الجمهورية الإسلامية.

وقال وزير الخارجي الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف “عدوان الكيان الصهيوني على إيران الذي أتى في خضم مفاوضات” بين إيران والولايات المتحدة “مؤشر إضافي إلى العدائية الدفينة للنظام (الإسرائيلي)”.

وفي وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في منشور على إكس إنه تقرر إلغاء جولة المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية المقررة غدا في مسقط.

وتضطلع سلطنة عمان بالوساطة في المحادثات.

يأتي تصريح البوسعيدي بعد يوم من شن إسرائيل هجوما جويا كاسحا على إيران، أسفر عن مقتل قادة وعلماء وقصف مواقع نووية، في محاولة معلنة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

The Iran US talks scheduled to be held in Muscat this Sunday will not now take place. But diplomacy and dialogue remain the only pathway to lasting peace.

— Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) June 14, 2025