وزير خارجية عُمان يؤكد دعم بلاده لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها

دمشق: أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي دعم بلاده لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها وضرورة استمرار التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السوري أسعد الشيباني، وفق وزارتي الخارجية السورية والعمانية في بيانين، الأربعاء.

وقالت الخارجية السورية إن البوسعيدي “بارك للشعب السوري انتصاره، وأكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا لإعادة بنائها بعد سقوط النظام السابق” برئاسة بشار الأسد (2000-2024).

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام “حزب البعث”، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

كما أكد البوسعيدي “ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا بنسيجها المتعدد واستقرارها وأمنها، والعمل على زيادة التعاون بين البلدين”.

فيما شدد الشيباني على “ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين، وزيادة التنسيق في إطار ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة”.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أكد البوسعيدي “موقف سلطنة عمان الثابت والداعم لاحترام إرادة الشعب السوري والحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وشدد على “استمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ودعم مساعي التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة”.

ويومياً يتلقى مسؤولو الإدارة السورية الجديدة اتصالات هاتفية، ويلتقون في دمشق بمسؤولين إقليميين ودوليين يسعون لبناء علاقات واستكشاف السياسات الجديدة للبلاد.

(الأناضول)