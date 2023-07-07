وزير خارجية عُمان يزور رام الله

وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي يصل فلسطين (الصورة من موقع وكالة وفا)

رام الله- “القدس العربي”:

وصل وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الجمعة، مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقد وصل الوزير العُماني، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية على متن مروحية أردنية. وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

وتوجه الوزير البوسعيدي والمستقبلون إلى ضريح الشهيد الرئيس ياسر عرفات، حيث وضع الوزير الضيف إكليلا من الزهور على الضريح وقرأ الفاتحة.

ومن المقرر أن يلتقي البوسعيدي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنقل رسالة من سلطان عُمان هيثم بن طارق، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ويعقد وزيرا الخارجية الفلسطيني والعُماني مؤتمرا صحافيا قبل مغادرة الأخير رام الله.

(وكالات)