وزير خارجية فرنسا: على أوروبا الاستعداد لصدمة السيناريو الذي وضعه ترامب

باريس: قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن اليوم الاثنين إن على أوروبا الاستعداد بشكل عاجل لاحتمال ألا تحمي الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه البولندي والألماني “الكل سمعوا تعليقات المرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الأمريكية في الأيام القليلة الماضية. لن أتوقف عن إقناع جميع الزعماء بأهمية تحالفنا الذي يعمل لصالح الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وأردف سيجورن قائلا “كل دقيقة مهمة لإعداد الأوروبيين لاستيعاب صدمة السيناريو الذي وضعه دونالد ترامب. وسنعمل معا لتحليل السياق، لا سيما الانتخابات الأمريكية”.

(رويترز)





