سياسة | دولي

وزير خارجية فرنسا: “لا تأكيد” لمجيء سموتريتش إلى باريس

12 - نوفمبر - 2024

سموتريتش أثناء انعقاد مؤتمر حول إعادة الاستيطان في قطاع غزة، في مكان غير محدد في إسرائيل، 21 أكتوبر 2024. رويترز

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باريس: قال وزير الخارجية جان-نويل بارو، الثلاثاء، إنه لم يحصل على تأكيد بمجيء الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى باريس خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح بارو، خلال مقابلة مشتركة مع محطة “فرانس 24” التلفزيونية وإذاعة “ار اف إي”: “ليس لديّ في الوقت الراهن تأكيد على مجيئه”.

ودعي وزير المال الإسرائيلي للمشاركة في احتفال “إسرائيل إلى الأبد”، الذي تنظمه شخصيات يمينية متطرفة دعماً لإسرائيل.

ويقام الاحتفال، الذي حاولت جمعيات ونقابات وأحزاب يسارية إلغاءه من دون جدوى، عشية مباراة بين منتخبي فرنسا وإسرائيل لكرة القدم في باريس.

وتعتبر السلطات الفرنسية هذه المباراة “عالية المخاطر”، بعد أعمال عنف وقعت الخميس الماضي في أمستردام، على هامش مباراة بين النادي الإسرائيلي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام الهولندي.

ومن شأن مجيء الوزير اليميني المتطرف رفع منسوب التوتر، وإثارة الجدل، فيما تعهد سموتريتش، الإثنين، بضمّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، غير القانونية بموجب القانون الدولي، في العام 2025.

وأكد أنه يرى في عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة “فرصة”.

(أ ف ب)

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